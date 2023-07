Dueña de contenedor donde murieron dos jóvenes calcinados esta prófuga pese a condena

El Ministerio del Interior (Mininter) ofreció S/50 000 por información que facilite la captura de Vilma Zeña Santamaría, dueña del contenedor donde dos jóvenes perdieron la vida calcinados en el incendio de la galería Nicolini, Cercado de Lima, en junio del 2017.

Benedicta Bertha Villalobos Vázquez, madre de Jorge Luis Huamán Villalobos, el joven de 19 años que soñaba con ser policía y que, al día de hoy tendría 25 años, exige justicia contra la hoy prófuga.

“Después de 6 años no hubo nada hasta el día de hoy, ni siquiera me dieron ni un sol y después de 6 años han puesto una recompensa para la señora, yo me sentí indignada o sea, aquí no hay justicia lastimosamente”, dijo la mujer.

PRÓFUGA PESE A CONDENA

Cabe recordar que Zeña Santamaría se encuentra prófuga de la justicia tras ser condenada, junto a su esposo Jhony Coico Sirlopú, por el delito de violación de la libertad personal, trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud.