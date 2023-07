Bodeguero saca a su familia fuera del país tras recibir amenazas de muerte de extorsionadores

Un emprendedor de abarrotes dedicado al negocio en el distrito de San Juan de Miraflores denunció que viene siendo víctima de extorsión por parte de delincuentes quienes le exigen el pago de una fuerte sumade dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

Esta lamentable situación ha hecho que el pequeño empresario saque su familia del país, puesto que los delincuentes lo han amenazado con darle un golpe en donde más le duele si se niega a cumplir las exigencias de los criminales.

“Las amenazas vienen desde el pasado 6 de mayo y durante las últimas semanas vengo recibiendo nuevamente estas amenazas de diferentes números. Me exigían al principio un monto de 15 mil soles, pero como no les respondía han ido subiendo el monto hasta más de 30 mil soles”, señaló la víctima.

Los delincuentes también le envían mensajes vía WhatsApp con mensajes amenazantes e imágenes con la fachada de su negocio, así como también videos con armas de fuego. “Me dicen que me van a dar seguridad si es que les pago ese monto de dinero, pero eso no es así, lo único que quieres es cobrar dinero y cobrar cada día más”, acotó.

El pequeño empresario dijo que no solo su vida está en peligro si no también la de su familia puesto que los delincuentes han amenazado con atentar contra sus hijos si no logra pagar la cuota que ellos exigen. “Después de estas amenazas tuve que sacar a mis hijos del país. Haces más de un mes que ya no veo a mis hijos”, señaló la víctima.

DENUNCIA

El ciudadano ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional, autoridades a las que también ha facilitado las pruebas para que realicen las investigaciones correspondientes. “Por el momento no he visto ninguna intervención policial sigo esperando que me ayuden”, expresó.