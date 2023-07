Chorrillos: dueña de restaurante desmiente a vecinos quienes denuncian fiestas excesivas en local

La propietaria del restaurante “Fiesta Llanera” ubicado en el distrito de Chorrillos, desmintió a los vecinos quienes denunciaron la semana pasada que, en el establecimiento se realizan fiestas hasta altas horas de la madrugada. Al respecto la propietaria dijo que cuenta con todos los permisos necesarios para el correcto funcionamiento de su local y no hace fiestas de madrugada.

“El alcalde ha venido y nos ha cerrado el local de manera arbitraria. tengo licencia y permiso necesarios. Según señalan que no han cerrado por ocasionar desorden público y esto no es así. No han cerrado en una oportunidad por medidas sanitarias lo cual ya ha sido subsanado”, expresó la dueña del establecimiento.

Asimismo, recalcó que la persona quien se ha quejado de sus trabajadores y ha denunciado a su local tiene un desagrado hacia las personas extranjeras, en especial a los venezolanos. “El señor tiene problemas (odio) contra los venezolanos. En este lugar trabajan mayormente gente extranjera tanto colombianos como venezolanos”, señaló la propietaria.

“Tengo pruebas de que mi local no ha cerrado más de las 12 de la media noche. Yo me hago responsable de los que pase dentro de mi local y con mis trabajadores, lo que pueda suceder afuera en la calle eso les compete a las autoridades del municipio de Chorrillos”, acotó.

TIENE PERMISO PARA REALIZAR SHOWS

La propietaria recalcó que su local no proporción música ha alto volumen, excepto los fines de semana que se exhibe un parlante para animar a los comensales y hacer shows. “Esto no es un bar ni discoteca como se ha mencionado. Solo los domingos hacemos shows y tenemos autorización de las 6.00 am hasta las 11.00 pm. Es un ambiente familiar”, añadió la dueña.