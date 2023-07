Richard Arce sobre Perú Libre y Fuerza Popular: "Son capaces de unirse por el poder"

El posible pacto entre las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre no solo apuntaría a dirigir la Mesa Directiva del Congreso sino que tendrían en la mira llegar hasta el Ejecutivo copando las diferentes instituciones.

Para el excongresista de izquierda Richard Arce, el fujimorismo y el cerronismo tienen la intención de apoderarse de todo el aparato estatal y de organismos que serían vitales para el futuro de ambos partidos políticos y sus respectivos líderes.

“Están buscando poder, no les importa su trayectoria, no les importa el discurso político, no les importa su posición porque tanto el fujimorismo como el cerronismo se han dicho la vela verde, los fujimoristas los han tratado de comunistas y hasta de terroristas y al otro lado todo el argumento de antifujimorismo, pero ahora que quieren tomar el poder son capaces de unirse”, sostuvo.

LÍDERES DE PERÚ LIBRE Y FUERZA POPULAR ESTÁN INVESTIGADOS

Cabe recordar que ambos partidos están investigados por la Fiscalía y sus líderes Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón enfrentan juicios, y sería determinante tener influencia en el Ministerio Público.