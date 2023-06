Liberan a John Kelvin: ¿Cuáles son las restricciones que debe cumplir tras salir de prisión?

En las próximas horas, el cantante Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido por su nombre artístico 'John Kelvin', recuperará, por segunda vez, la libertad luego de que el Poder Judicial variara la medida de prisión preventiva por comparecencia con restricciones.

Sarmiento Llanto tendrá que cumplir con nueve restricciones, entre las que se destaca no acercarse a la agraviada, su ex pareja Dalia Durán, no comunicarse con ella a través de ningún medio de comunicación, ni mencionarla en ningún medio o referirse a ella o al caso.

CASO JOHN KELVIN

Como se recuerda, en mayo del 2021, John Kelvin fue sentenciado a 21 años de pena privativa de la libertad por delitos de violación sexual y agresión contra su entonces esposa Dalia Durán.

Sin embargo, el fallo fue declarado nulo, por lo que recuperó la libertad en octubre del 2022 por primera vez, pero se le impuso una orden de alejamiento a favor de Durán, medida que no cumplió, por lo que fue se le abrió un nuevo proceso por resistencia a la autoridad y fue internado en el penal.