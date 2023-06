Chorrillos: El relato de los serenos heridos durante persecución y balacera a delincuentes

Delincuentes armados desataron una balacera la tarde de ayer martes en el distrito de Chorrillos, hecho que dejó a dos serenos heridos de bala, donde uno de ellos se salvó de “milagro” luego que el disparo impactara en el chaleco protector que llevaba puesto.

El sereno, Marino Ávila Eliseo (21), un joven estudiante de ingeniería fue quien se llevó la peor parte, pues la bala impactó en una de sus piernas. En declaraciones para 24HMD señaló que la bala no afectó en absoluto el hueso de su pierna.

“El médico me dijo que no hay lesión grave ya que la bala entró y salió y no tocó ningún hueso ni arteria. Voy a tener un descanso médico de 7 días, espero estar un poco mejor”, señaló el joven universitario que persiguió juntos otros dos de sus compañeros a un grupo de delincuentes.

Los otros dos sernos que fueron participes del valeroso hecho, señalaron que se salvaron de milagro, pues fueron más de 20 disparos los que propinaron los delincuentes. Uno de ellos quien tiene una hija que acaba de nacer, la bala le cayó en el chaleco que llevaba, mientras que el otro sereno que conducía la moto la bala rozó su pierna.

“Lo que sentí al momento que impactó la bala en el chaleco fue mucho miedo, pensé en mi vida, mi hija, por que si no fuera por el chaleco otra fuera la historia. Nuestra intención es perseguir a los delincuentes y capturarlos”, señaló el joven sereno.

CAPTURA DE UN IMPLICADO

El alcalde del municipio de Chorrillos, Fernando Velasco, señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a uno de los delincuentes implicado en el robo que desató una balacera. El malhechor fuer identificado como Yeison Gutiérrez Silva de nacionalidad venezolana, mientras que Denis Salas Ávila ya fue identificado y sería cuestión de horas su captura. “Tienen antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de armas”, señaló la autoridad.