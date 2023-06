Colegio inicial es convertido en fumadero: se encuentra en abandono desde hace 6 años

En ruinas. Los padres de familia del colegio del nivel inicial, Divino Niño de Villa los Reyes de Ventanilla, denunciaron que las instalaciones del centro educativo se encuentran en abandono y son usadas por personas de mal vivir para pernoctar y consumir estupefacientes.

Un equipo de Panamericana Televisión se apersonó al colegio y constató que la infraestructura educativa se encuentra en estado ruinoso, sin ventanas y puertas.

En declaraciones para 24 Horas, una madre de familia manifestó que el plantel se encuentra en abandono desde hace seis años.

"Nos dijeron que lo iban a construir y hasta ahora nada, no queremos esperar más porque el lugar provisional que les asignaron a los niños no es el adecuado, no tienen patio, no tienen un salón de psicomotricidad, no hay luz ni agua", dijo la madre de familia.

PIDEN PRONTA CONSTRUCCIÓN

En otro momento de la entrevista, otra madre de familia indicó que la construcción de este plantel es responsabilidad del Gobierno Regional del Callao, pero hasta el momento no han hecho nada para remediar la situación del colegio.

Finalmente, los padres de familia invocaron a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y les provean a sus hijos una infraestructura digna que les permita desarrollar todas sus actividades preescolares.