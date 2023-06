Comas: hombre se aparece en velorio y amenaza a todos con rifle

Vecinos de la urbanización Huaquillay, en Comas, denunciaron que un sujeto, identificado como Andrés Orlando Carmín Alzamora, los amenazó con un rifle para que retiren un toldo que había sido instalado en plena calle con motivo de un velorio.

Ante la negativa de los vecinos por retirar la estructura, este hombre salió de su vivienda portando el arma de largo alcance ante la atónita mirada de los presentes, quienes no tuvieron otra reacción que sacar sus celulares y grabar lo que sucedía.

Tras la denuncia, Andrés Carmín dio su versión y reconoció que fue un error salir de su vivienda con el arma en la mano, aunque negó que se trate de un rifle, pues según dijo es un arma de aire que utilizaba para cazar en Estados Unidos.

NIEGA QUE SEA UN RIFLE

“Es un arma de aire, no es un arma de fuego. Ellos lo están derivando de otra manera. Este es un arma de aire para cazar aves, porque eso es lo que yo he hecho cuando he estado en Estados Unidos”, sostuvo el hombre en diálogo con 24 Horas.