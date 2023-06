Mujer pide protección tras amenazas de su expareja: "Cualquier día me va a matar"

Naomi Heredia es una víctima más de la inseguridad que viven las mujeres en nuestro país, y es que su expareja y padre de sus hijos, vive amenazándola de muerte constantemente y ya ha perpetrado algunos atentados para dejarle en claro que no está jugando.

Recientemente, el sujeto llegó hasta la vivienda de la víctima en Villa El Salvador y destruyó el vehículo del hermano de Naomi, utilizando una bomba artesanal que terminó incendiando por completo la unidad.

La mujer denuncia que recibe constante hostigamiento y violencia psicológica por parte de su expareja, quien no duda en amedrentarla incluso en presencia de sus menores hijos.

"Vino en la mañana, supuestamente me dijo que le dieran sus cosas y no le abrí y quiso entrar a matarme adentro, porque eso fue lo que me dijo, que me iba a matar", detalló la víctima.

Pide protección

Ante esta situación, Naomi Heredia pidió a las autoridades policiales a que tomen cartas en el asunto, antes que se convierta en un nuevo caso de feminicidio en nuestro país: "Yo no puedo estar con un hombre porque cualquier día me va a matar", sostuvo.