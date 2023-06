Comas: vecino es denunciado por amenazar a todo un barrio con arma por hacer bulla

Un ciudadano de nombre Andrés Orlando Carmín, fue denunciado ante la Policía Nacional por un grupo de vecinos de su propio barrio donde habita, en el distrito de Comas, por haber amenazado con aparentemente un arma de fuego, por generar bulla en exceso hasta altas horas de la mañana.

Los residentes lograron grabar el preciso momento en que Orlando Carmín sale a la calle con el arma en mano, al parecer para intimidarlos. Según el implicado en la denuncia, las acusaciones de sus vecinos son falsas, pues el rifle que tiene es para uso de caza que funciona con aire comprimido.

“Es totalmente falso que yo los haya amenazado, no los he estado apuntando con la carabina. Ese día de los hechos me quisieron asaltar y yo saqué mi carabina para asustar más que nada a los delincuentes. En ese transcurso vie que estaba cerrando la calle, razón por la cual yo los reclamé. Mi error fue ir con mi carabina”, expresó Orlando Carmín a 24HMD.

Asimismo, señaló que sobre el hecho ya logró hablar con la Policía para esclarecer la situación, no obstante, dijo que los vecinos de la zona donde viven también exageran con las celebraciones hasta altas horas de la madrugada.

“Hay vecinos que son conocidos y hacen sus fiestas desde las 7 de la noche hasta las 10 de la mañana. No puedo escuchar mi televisor si no la bulla. He llamado al serenazgo porque estoy en mi derecho”, expresó.