Vicente Romero se pronuncia sobre mujer herida de bala durante rescate de empresaria

El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre el caso de la ciudadana Martha Flores, quien resultó herida de bala durante el enfrentamiento entre policías y secuestradores que concluyó con el exitoso rescate de una empresaria en el distrito de Los Olivos.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter indicó que buscará comunicarse con los familiares de la agraviada para seguir su caso. Cabe precisar que la mujer terminó con algunos órganos vitales comprometidos por el impacto de bala.

"En el último reporte que he tenido anoche, ya la policía ha hecho el contacto, eso es lo que me han informado. Está un poco delicada, pero me han informado que está en atención permanente. Yo me voy a comunicar hoy día con la señora o algún familiar para ver cómo va el avance", dijo.

Pide que se investigue

Asimismo, Romero se refirió a las declaraciones de la hija de la víctima, quien responsabilizó a la PNP por la situación de su madre, en ese sentido, el ministro de Estado indicó que aún es prematuro determinar responsabilidades y eso lo esclarecerán las investigaciones.

"Es un poco difícil decir en este momento que la policía fue. Tenemos que entender que hubo un tiroteo y en ese tiroteo no sabemos lo que puede haber pasado, acá lo único que queda es esperar el resultado de las investigaciones", sostuvo.