Personal del Minsa llega a Los Olivos por vecina que resultó herida durante rescate de empresaria

Una ambulancia del SAMU llegó en horas de la tarde hasta la clínica Jesús del Norte, donde se encuentra internada Martha Flores, vecina de Los Olivos que resultó herida durante el enfrentamiento a balazos entre policías y secuestradores que terminó con el exitoso rescate de una empresaria.

Como se recuerda, previamente, el Ministerio de Salud, a través de sus redes sociales, anunció que la agraviada sería trasladada al hospital Arzobispo Loayza, para "asegurar la continuación de su atención médica".

Hija de la víctima se opone

Minutos antes de llegar la ambulancia, la hija de la víctima dio declaraciones para 24 Horas Edición Mediodía e indicó que no permitiría el traslado de su madre a otro centro médico, debido a su delicado estado de salud.

"Yo no tengo conocimiento del traslado de mi mamá y por lo que me han indicado los médicos, ella no puede ser trasladada en estos momentos, quizás más adelante sí, pero en estos momentos no se puede porque tiene que estar estable", dijo.