Los Olivos: hija de mujer afectada en balacera señala que su madre no puede ir a otro hospital

La hija de Marta Flores Fierro, mujer que resultó herida producto de una balacera entre delincuentes y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para frustrar el secuestro de una empresaria en el distrito de Los Olivos, señaló que su madre no se encuentra en condiciones para ser derivada de la clínica donde se encuentra a un hospital.

“Las condiciones de mi mamá no le permiten para un traslado a otro hospital. Recién están en junta los médicos y van a ver. No tienen condiciones mi mamá y no voy a permitir a mueva a mi madre como a ellos les da la gana”, señaló la primogénita.

Asimismo, señaló que al lugar ha llegado personal médico del SAMU y SIS para realizar las coordinaciones del traslado de su madre sin previo conocimiento de su parte, situación que recalcó que no lo permitiría.

“Los representantes del SIS ha conversado con nosotros explicando que van a trasladarlo a mi madre. incluso el SAMU está acá, no tenía ningún conocimiento. Mi madre ahora no tiene condiciones para ser trasladada a otro hospital”, expresó.

ESTADO DE SALUD

La joven señaló más temprano a los medios de prensa que la salud de su madre es muy delicada, puesto que los impactos de bala afectaron varios órganos de su cuerpo, como “el hígado, el vaso y los intestinos son los que están comprometidos”.