Municipio de Los Olivos cubrirá gastos de mujer herida durante rescate de empresaria

La Municipalidad de Los Olivos anunció que se hará cargo de los gastos médicos de la ciudadana Martha Flores, mujer que resultó herida de bala durante el enfrentamiento entre policías y delincuentes que terminó con el exitoso rescate de una empresaria que había sido secuestrada.

Así lo dio a conocer el burgomaestre del distrito, Luis Felipe Castillo, quien indicó que anteriormente su gestión ya ha venido coordinando con la clínica Jesús del Norte, para hacerse cargo de este tipo de casos.

"Meses anteriores habíamos coordinado con la clínica Jesús del Norte, con la corporación San Pablo, para poder articular estos casos sociales y justamente se ha dado este caso. Hoy día hemos conversado con la directora y con la hija de la víctima para que no se preocupen por el tema económico", dijo.

No permitirá traslado

Por su parte, la hija de la víctima, se pronunció sobre el comunicado del Minsa, que previamente anunció que la señora Martha Flores sería trasladada al hospital Loayza, al respecto, la hija indicó que nadie se ha comunicado con ella y que no permitirá que trasladen a su madre debido a que su condición aún es muy delicada.

"Yo no tengo conocimiento del traslado de mi mamá y por lo que me han indicado los médicos, ella no puede ser trasladada en estos momentos, quizás más adelante sí, pero en estos momentos no se puede porque tiene que estar estable", sostuvo.