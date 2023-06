Empresaria relata los minutos de terror que vivió: “querían pasarme a otro vehículo”

Una balacera sorprendió a los vecinos de Los Olivos en la mañana, pues tres delincuentes huían de la Policía llevando consigo a una mujer empresaria a quien acababan de secuestrar. Se supo que la empresaria iba acompañada de una persona de seguridad.

La víctima indicó que ella iba manejando su camioneta y su personal de seguridad iba en la parte posterior, al llegar los delincuentes le dispararon al personal. Indicó que es empresaria y que trabaja contratando para el Estado y cuando le hacen pago las municipalidades tiene que ir acompañada. “él es conocido de la familia, trabaja conmigo desde el año pasado”, aseguró la empresaria.

“Solamente les pedía que no me hagan daño, que me boten. Ellos empezaron a discutir, a decir que debieron atraparme desde la puerta de mi casa, que no debieron esperar hasta dejar a mi hijo al colegio”, manifestó la víctima.

Explicó que cuando empezaron los disparos ella empezó a llorar y los sujetos le gritaban que se calme. Luego contó que uno de los delincuentes se dio cuenta de que los seguían.

Añadió que desconoce cómo se pudieron enterar que manejaba dinero, dijo que no recibió amenazas anteriormente. Además, agradeció a la policía por su gran labor. “Estoy muy agradecida con la policía, porque ellos expusieron su vida sin saber lo que pasaba, pensaban que solo era un asalto”, añadió.

Luego reveló que los delincuentes querían pasarla a otro carro, felizmente la policía los detuvo antes. “Son unos héroes por exponer su vida y pido a Ministerio Público que no los dejen libres”, finalmente, al Policía que se arriesgó a salvarla le dio un emotivo mensaje: “Le debo mi vida al teniente Perales, estoy muy agradecida de corazón”, finalizó la empresaria.