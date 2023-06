¡Indignante! depravado se toca sus partes íntimas al lado de una estudiante universitaria en miniván

Un indignante caso se registró en el distrito de El Agustino, donde una joven estudiante universitaria de 18 años denunció que un sujeto se estaba masturbando a su costado, cuando estaban a bordo de un vehículo colectivero.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la víctima detalló que el depravado empezó sus actos perversos rozando su pierna con la rodilla de la mujer, por lo cual decidió grabarlo con su teléfono y fue entonces cuando se percató que el sujeto se estaba tocando sus partes íntimas.

"En el transcurso del viaje el señor comienza a rozar su pierna con la mía frecuentemente, estaba por decirle que se moviera, sin embargo, veo que su mano comienza a bajar hacia su entrepierna [...] por eso comienzo a grabar [...] inclino un poco la cámara hacia las suyas (las piernas del sujeto) y se ve claramente en el video cómo este señor se estaba masturbando, había sacado su miembro en el colectivo", narró la víctima.

Denuncia no procedió

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, los demás pasajeros del auto colectivo comenzaron a golpear al pervertido, hasta que el sujeto optó por bajarse del vehículo. La joven acudió a la comisaría del distrito para poner su denuncia, lamentablemente, esta no procedió: "Nos dijeron que no podíamos hacer una denuncia porque no teníamos el contacto del señor ni su nombre, solo su rostro grabado, por lo tanto solo hicimos una ocurrencia pero no procede a nada con el señor", sostuvo.