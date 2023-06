Despiden al último bombero que fue parte del fatal accidente en aeropuerto Jorge Chávez

Tras siete meses de larga lucha para sobrevivir, Manuel Villanueva falleció al quedar grave luego que el camión donde se trasladaba, junto con otros dos compañeros, chocara con un avión en la pista de despegue del Aeropuerto Jorge Chávez en noviembre del 2022.

El bombero aeronáutico se encontraba en el hospital Alberto Sabogal donde batalló contra el traumatismo encéfalo craneano grave que le dejó el fatal accidente. La Compañía de Bomberos N° 32 y la familia se despidieron del héroe de rojo.

SIGUE EN INVESTIGACIÓN

Hasta el momento no se ha podido esclarecer este caso, pues el informe de Corpac no ha sido presentado, el cual permitiría aclarar la situación, tampoco ha presentado el video. En tanto, la familia no ha querido dar declaraciones sobre este tema y han pedido que se respete su momento de dolor.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización va a citar a los representantes de Corpac y LAP para tratar de acelerar esta investigación.