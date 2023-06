Realizan operativo contra choferes infractores en avenida 28 de Julio

Personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) vienen realizando un operativo para identificar e intervenir a choferes informales en la avenida 28 de julio, en el Cercado de Lima.

Durante dicho operativo, las autoridades intervinieron a un total de 4 conductores, quienes no habían realizado el pago respectivo del impuesto vehicular, por tal motivo, sus autos fueron llevados con una grúa al depósito.

Uno de los conductores infractores, quien trabajaba como taxista, protestó contra dicha medida y aseguró que no tenía conocimiento de la deuda, por lo cual, pidió que no se lleven su auto, no obstante, el vehículo fue trasladado al depósito de todos modos.

"Yo no tenía conocimiento de absolutamente nada de eso, ahora me están deteniendo y me dicen que se van a llevar mi vehículo [...] eso está mal, cómo voy a pagar (la deuda) si se llevan mi carro", manifestó.

Pago por recuperar el auto

Cabe precisar que, para que puedan recuperar sus autos, los conductores deberán efectuar un pago de 184 soles aproximadamente, asimismo, el personal del SAT exhortó a los conductores a que revisan la página de la entidad para que puedan ver el estado de sus cuentas y estar al tanto de los pagos que deben realizar.