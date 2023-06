Madre de menor atropellado por patrullero de la PNP exige activación de SOAT para cubrir gastos

Un menor de ocho años fue atropellado por un patrullero de la comisaría de Manchay​, en la avenida Víctor Malásquez, en el distrito de Pachacámac. La madre del niño señaló que la situación de su menor hijo es delicada, pues al momento de recibir el impacto perdió para de su dentadura y se fracturó la mandíbula.

“La situación de mi hijo es muy delicada porque tiene cinco dientes que se han caído y además tiene fracturado la mandíbula. El doctor me ha dicho que tiene que verlo que otras fracturas tiene en la cabeza y cuello. Tiene cerca de 15 puntos en la parte del mentón”, señaló la madre de familia.

Asimismo, señaló que el SOAT no se encuentra activado para que los gastos del menor sean cubiertos; además, le han especificado que tiene que ser la comisaría de Manchay la que tiene que encargarse de todos los trámites respectivos.

“(La Policía me ha dicho) que, si deseo activar el SOAT, es practicante ellos se libran de la responsabilidad eso es lo que me dijo un Policía. El seguro me dijo que solo puede cubrir un gasto de 500 soles”, expresó.

EXIGES ATENCIÓN

La madre de familia exige al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Mujer que le brinden apoyo, sobre todo a la Policía para que se hagan cargo de los gastos y asuman las responsabilidades de lo sucedido.