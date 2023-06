"No me vaya a matar": disparan a colombiano por ocultar cobros del ‘gota a gota’ en Carabayllo

Las mafias del “Gota a Gota” no se detienen en Carabayllo. Esta vez, la víctima fue un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien se encargaba del cobro de los préstamos informales y estaba bajo el mando de estas bandas criminales, fue baleado por sus propios compañeros por supuestamente haber ocultado el dinero de algunos cobros que realizó en la parte alta del distrito

El hecho ocurrió en la calle los geranios, lugar donde los vecinos aseguran que desde el año pasado ha proliferado la presencia de prestamistas en motocicleta encargados de la entrega y cobro de dinero bajo la modalidad “Gota a Gota”, el cual viene causado gran temor en la población quienes lograron acceder a este tipo de préstamos informales.

LOS HECHOS

Le video que fue grabado por los propios criminales, se observa al ciudadano colombianos suplicar por su vida, mientras que los delincuentes le detallan las causas del porque quieren asesinarlo. “No me vaya a matar, no me vaya a matar”, le pide el colombiano quien se encontraba montado en su motocicleta.

Minutos después, uno de los sicarios saca su arma y le dispara hasta en tres oportunidades, mientras el extranjero queda tendido en la vía quejándose de dolor. El ciudadano extranjero fue auxiliado por la Policía que lo trasladó de inmediato al hospital Sergio Bernales de Collique, en el distrito de Comas.

El caso ya ha sido derivado al Departamento de investigación criminal, DEPINCRI, de Carabayllo. Es importante precisar que las mafias del “Gota a Gota” vienen operando en todo Lima y si conoce o es víctima de estos criminales no dude en denunciarlos ante la PNP.