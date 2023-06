Surquillo: mujer presuntamente agredida niega maltrato por parte de su esposo

Tras el incidente en donde un hombre fue intervenido en Surquillo luego de presuntamente haber golpeado salvajemente a su pareja hasta dejarla tendida en el suelo, la supuesta víctima salió a dar su versión de los hechos e indicó que todo se trataría de una confusión.

“Estábamos muy bien, tranquilos, yo estaba yendo a comprar algo para comer por lo que tuve que regresar a mi casa y en ese momento me descompensé. Yo no he sido víctima de violencia, mi esposo no me ha golpeado en ningún momento”, dijo a Panamericana Televisión

DENUNCIA UNA MALA INTERVENCIÓN

Además, la mujer contó que cuando pudo abrir los ojos, vio a los serenos encima de su esposo y mencionó que no le permitieron volver a su casa, e incluso dijo que el sereno golpeó en la cara a su hija y que la forma en que se realizó la intervención no fue la adecuada.

Finalmente, señaló que su esposo continúa en el hospital con una fractura en el tobillo por lo que aún no pudo presentar la denuncia. Además, no descarta que todo este suceso se trate de un malentendido por parte de los vecinos y los agentes del orden.