Miraflores: padres contratan a profesora tras ausencia de docente titular por enfermedad

Padres de familia del primero C del colegio Juana Alarco de Dammert en Miraflores denuncian que tuvieron con que contratar a una profesora tras la ausencia de la docente titular por enfermedad, vacante que no fue cubierta a tiempo por el colegio ni por la UGEL número 7.

Según los padres, ellos habrían pagado hasta la primera semana de abril a la docente, fecha en que el colegio solicitó la contratación de Yannet Quispe Huamaní como docente sustituta ante la UGEL número 7. Sin embargo, la solicitud hasta la fecha no ha sido atendida y tras no recibir remuneración alguna por parte de la unidad de gestión educativa, la profesora contratada no ha regresado a dictar clases.

El director del colegio, Moisés Niño, negó que la profesora haya estado asistiendo al colegio en calidad de profesora en el mes de marzo, pero una foto tomada durante un compartir dentro del aula del primero C en 27 de marzo probaría que la docente si estuvo en el aula impartiendo clases a las alumnas, mucho antes de la solicitud inicial que según un documento presentado por el director, se hizo recién el 20 de abril.

PADRES ESPERAN UNA RESPUESTA

Los padres de familia esperan explicaciones del colegio y de la UGEL número 7 para que paguen los haberes de la profesora sustituta y además que resuelvan el tema de la contratación inmediata de la docente para cubrir el puesto que la profesora titular no ocupa hasta la fecha.