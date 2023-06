Chorrillos: padres piden ayuda para ubicar a niño que desapareció en Playa La Chira

Los padres del niño de seis años, que desapareció en la Playa La Chira, en Chorrillos, piden ayuda a las autoridades para ubicar los restos de su hijo, quien fue arrastrado por las fuertes olas el último fin de semana cuando jugaba con otros menores.

Según refieren, la tragedia ocurrió el sábado pasado, cuando el niño acudió al balneario junto a sus amigos, pero al introducirse a la orilla fue arrastrado por las fuertes olas. Hasta este momento, los restos del pequeño Mateo no han podido ser recuperadas.

En su vivienda, los padres, familiares y amigos del menor realizaron una vigilia solicitando a las autoridades policiales y personal de salvataje ayuda urgente para continuar con la búsqueda del cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura.

MADRE CLAMA AYUDA

“Es desesperante no saber si va a aparecer o no mi hijo. Le pedimos a las autoridades que la búsqueda siga hasta que mi pequeño aparezca. No tengo palabras para describir el dolor que siento por la desaparición de mi niño”, sostuvo la madre del menor.