Los Olivos: vecinos denuncian falta de seguridad en el distrito tras robo en pollería

Luego que un ladrón fuera detenido y golpeado por los vecinos del distrito de Los Olivos, tras haber ingresado a una pollería del distrito e intentar robar un celular. Los residentes de la cuadra 7 de la avenida Los Alisos, denuncian la falta de seguridad en el distrito.

“No hay presencia de serenazgo, en vez de venir ayudar no lo hacen, se dedican a botar a la gente. No hay seguridad, nos tratan mal y no nos apoyan. Todos los días roban y no hay Policía. Acá matan, roban, y si vas a denunciar dicen que necesitan pruebas para asentar la denuncia”, señaló un avecina del lugar.

Asimismo, indicaron que no los robos se han vuelto pan de cada día sobre todo los fines de semana, donde los delincuentes llegan en moto y con arma en mano y arrebatan las pertenencias de los transeúntes. “Queremos que el alcalde haga algo y nos apoye porque no hace nada hasta hora. No estamos seguro en ningún lado del distrito”, indican.

DETALLES DEL ROBO

El ladrón de nombre Willy Albert Vallejos argumentó que había robado el celular de un trabajador de esta pollería de Los Olivos porque tenía hambre. Sin embargo, este delincuente tiene en su haber un largo historial delictivo y había sido detenido y liberado anteriormente por la Policía.