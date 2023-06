San Juan de Miraflores: detienen a mujer acusada de integrar banda del “gota a gota”

Agentes de la División de Emergencia de la Policía Nacional intervinieron a una ciudadana colombiana, identificada como Angie Carolina Velázquez Giraldo, quien sería integrante de una peligrosa banda dedicada a realizar préstamos del “gota a gota” en San Juan de Miraflores.

Según las autoridades, esta mujer de 20 años fue detenida en el preciso momento en que cobraba una deuda a la familia de un mecánico, quien solicitó el préstamo de 200 soles, pero, a pesar de que había cancelado este monto, seguía pagando exorbitantes sumas como intereses.

“Nos dijo que si no encuentran a mi papá o no les pagamos, nos pueden hasta matar. Con las amenazas de la señorita ya vivimos un mes y medio. Como no ha encontrado a mi papá, ha empezado a romper las ventanas. Él pidió el préstamo por necesidad y no nos avisó”, dijo la hija del agraviado.

RECOMIENDAN NO SOLICITAR ESTE TIPO DE PRÉSTAMOS

Al respecto, el coronel PNP Manuel Vidarte, jefe de la División de Emergencias de la Región Lima, exhortó a los ciudadanos solicitar préstamos en entidades bancarias para evitar caer en las garras de estos criminales que operan a través de aplicativos de fácil acceso.