Campo ferial donde fueron reubicados ambulantes está vacío

El campo ferial “La Huerta Encontrada​”, inaugurado con bombos y platillos el pasado viernes 2 de junio por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hoy luce completamente vacío sin los ambulantes reubicados de las inmediaciones del Mercado Central y Mesa Redonda.

Aquel día, se logró observar carpas, comerciantes expendiendo sus productos y clientes que realizaban sus compras, sin embargo, cuatro días después, el panorama es totalmente distinto: no hay puestos comerciales, tampoco vendedores ni compradores.

“Es una burla, se burlaron de nosotros porque no nos han dejado nada, acá había hasta mesas, pero ahora no hay nada. No hay ni público. Cómo nos van a traer acá. Nos han prometido traer a un buen sitio y no es así”, sostuvo una comerciante.

EXIGEN MEJORES ACCESOS

Otros comerciantes, sin embargo, se mostraron en desacuerdo con el lugar asignado para su reubicación al señalar que este campo ferial no cuenta con una vía de rápido acceso, lo que dificulta la llegada de clientes que quieran adquirir sus productos.