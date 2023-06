Surco: Sedapal encuentra conexión clandestina de agua en Country Club El Bosque

La dirección de Seguridad del Estado de la Policía y personal de Sedapal hallaron este lunes 5 de junio una conexión clandestina de agua en el conocido Country Club El Bosque, en el distrito de Surco.

Fue una llamada anónima que alertó de esta conexión clandestina de agua que data desde el 2015 y estaría generando un prejuicio de 15 mil soles de agua potable, la cual anualmente habría sido sustraída de manera ilegal.

CLUB SERÁ MULTADO

El vocero de Sedapal, Julio Milla, indicó que el club será multado por el valor de 12 meses de suministro del servicio. Además, señaló que el club sí cuenta con una conexión regular paralela a la clandestina.

“Estas conexiones clandestinas es irregular porque no está en el sistema, no tiene número de suministros no tiene medidor de consumo y todo lo que ingresa a través de esta tubería en los establecimientos de Club no es facturado por Sedapal”, señaló Milla.