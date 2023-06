Deysi Araujo denuncia que su hijo es víctima de reglaje: le exigen el pago de 5 mil soles

La pesadilla para la modelo Deysi Araujo aún no termina luego de que días atrás denunciara que es víctima de extorsión por parte de un grupo de delincuentes. En entrevista para 24 Horas mediodía, la bailarina señaló que estas amenazas siguen llegando a través de mensajes de WhatsApp, incluso amenazando también a su hijo a quien también le están haciendo reglaje.

“Estoy muy preocupada y asustada porque han estado siguiendo a mi hijo. Hace cuatro días el salió a comprar y vio que un hombre le estaba siguiendo. Es demasiado lo que estamos viviendo, yo prácticamente estoy encerrada en mi casa. Creo que las autoridades deben poner mano dura con estos delincuentes”, señaló la también animadora de eventos.

Según los chats mostrados por la bailarina, los extorsionadores le piden que deje de acudir a los medios de comunicación en busca de ayuda, ya que las consecuencias serán peores, no solo con ella sino también con su familia, esto si no logra depositar la suma de 50 mil soles que le exigen.

“De los 50 mil soles que me pedían, ahora solo me piden 5 mil soles para que me dejen tranquila. He bloqueado varios números aún así las amenazas me siguen llegando. Yo les he dicho que no tengo dinero porque soy madre padre para mi hijo”, agregó la modelo.

Araujo exige a las autoridades que toman su caso y den con la más brevedad posible con los delincuentes, puesto desde que empezaron estas amenazas de atentar contra su vida y la de su familia, ya no puede hacer su vida con normalidad. “He perdido contratos, no puedo trabajar, estoy encarcelada en mi casa”, acotó la modelo.