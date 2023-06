Independencia: dos madres de familia se agarran a golpes en exteriores de colegio

Dos madres de familia protagonizaron una brutal pelea en los exteriores del colegio República de Colombia ubicado en el distrito de Independencia. Al parecer, la gresca se habría iniciado por el constante bullying que sufre la hija de una de las involucradas.

Lejos de intentar calmar la situación, algunos escolares también se involucraron en la pelea y agredieron a una de las mujeres con puñetes y jalones de cabello. La víctima aseguró que todo se inició tras una discución por los hostigamientos que sufre su hija.

"La señora se me acerca altanera, gritando que he amenazado a su hija, con lisuras. No se podía conversar, gritaba, encima me pone la mano y yo tengo que defenderme, me empuja, me agarra de la blusa y yo también tengo que reaccionar", dijo la madre de familia.

SUBDIRECTORA MINIMIZA AGRESIÓN

Los más indignante de todo es que la subdirectora de esta institución educativa, Rosa Sáenz, minimizó la agresión de estas dos madres de familia asegurando que los casos de violencia y bullying se registran en todos los centros educativos del país.