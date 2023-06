Asesinan a hombre cerca a caseta de serenazgo en El Agustino: Vecinos piden más seguridad en la zona

Vecinos de la zona de Huarochirí con Praderas, en el distrito de El Agustino, se encuentran mortificados por el alto índice criminal que se reporta en el sector. El último hecho de sangre se registró a dos cuadras de una caseta de serenazgo del municipio.

La noche del último jueves 1 de junio, unos sujetos a bordo de una mototaxi asesinaron de 4 balazos a un sujeto en la avenida Las Cascadas. A estos criminales no les importó acabar con la vida de un hombre en frente de vecinas que se encontraban con sus niños a esa hora.

“Tenemos la tranquera, porque a veces pasan los carros a velocidad, pero igual está abandonado, toda la parte del fondo estamos abandonados, no hay no hay presencia policial, ni nada (…) sí serenazgo, pero en este caso qué pueden hacer las serenas”, declaró una moradora. “No hay cámaras, no lo han registrado”, agregó otra residente indignada.

La delincuencia va aumentando en este distrito, y los vecinos solo esperan acciones inmediatas por parte de la municipalidad y de la Policía Nacional.