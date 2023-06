Santa Clara: músico pide taxi InDrive y le roban amenazándolo con cuchillo

Un artista vivió momentos de terror cuando pidió un taxi InDrive para dirigirse a su domicilio en el distrito de Santa Clara. Según relato el joven que fue identificado como Manuel Pérez, pidió el taxi por aplicativo al promediar las 2 de la madrugada, desde el distrito de Santa Anita con destino a su domicilio.

“El taxi demoraba entonces decidí llamar, pero el celular estaba apagado, entonces pensé que me iba a cancelar el viaje, pero poco después me llega una notificación que le taxi había llegado al punto. Cuando el señor me llama por mi nombre me subí en la parte de adelante. En el trayecto de Ate se desvía, en ese entonces me doy cuenta de que no era el taxi que había pedido”, relató la víctima.

Manuel Pérez cuenta que previo a ello envió su ubicación a su familia advirtiendo que estaba en peligro, así como también pidió al taxista que lo deje en el centro comercial de Santa Clara, sin embargo, este hizo caso omiso y tomo una ruta donde no había alumbrado público.

“Se estaciona de tras de otro taxi es ahí donde intento abrir la puerta y el taxista me agarra del morral y en complicidad con el otro taxista que tenía el cuchillo me empieza amenazar. Me robaron la billetera y el morral”, señaló.

El joven señaló que una de las personas era de nacionalidad venezolana, asimismo, dijo que en la comisaria conde se acercó asentar la denuncia respectiva no la pudo hacer por la falta de datos de los delincuentes. Además, denunció que la aplicación no cuenta con un número de quejas para que pueda reportar el hecho.