Liberan a Carlos Wiesse: abogado deberá retirarse de edificio y no podrá salir del país

El magistrado Jeans Velazco rechazó el pedido de 9 meses de prisión preventiva solicitado por la primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince contra el abogado Carlos Wiesse, quien vandalizó el auto de su vecino y disparó siete veces contra la puerta de su departamento en San Isidro.

El juez alegó que pese a que existen graves y fundados elementos de convicción, y peligro de obstaculización procesal, la prognosis de la pena no sería superior a cuatro años de cárcel. Por ello dispuso su libertad.

Tras su salida de la Depincri, Wiesse Asenjo, llegó hasta la casa de su familia en Miraflores, la cual, se presume, utilizará como nuevo domicilio fiscal con fines de notificaciones. En un momento negó conocer a su víctima, pese a que esta denunció que el abogado lo hostigaba y lo culpaba por el video que se viralizó en 2020 donde profería insultos racistas a unos policías.

DICTAN COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

El abogado deberá retirarse del edificio y tiene prohibido acercarse al agraviado ni a sus vecinos. Debe consignar a la brevedad un nuevo domicilio fiscal, reportarse ante el Poder Judicial cada 30 días, no salir de Lima sin notificar a una jueza, no acercarse al edificio donde vivía y a donde protagonizó la violenta agresión, pagar una caución de 25 mil soles, no puede visitar lugares de expendio de alcohol o drogas y deberá llevar dos terapias, una psicológica y además una psiquiátrica.