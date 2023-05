Padre de escolar fallecida pide al Ministerio Público celeridad en investigación

El padre de la menor de 11 años que falleció tras ingerir pastillas en su centro educativo ubicado en el distrito de Independencia, descartó que su menor haya realizado tal acto como parte de un reto viral de internet.

Desde los exteriores del Hospital Cayetano Heredia, el ciudadano de nacionalidad venezolana también descartó que su menor hija sido víctima de bullying en el colegio, por tal motivo, solicitó a la institución educativa que faciliten los videos de las cámaras de seguridad para esclarecer el caso.

"Esto no es ningún reto lo que se está viendo, están diciendo que esto es por un reto que hay en el colegio, no es ningún reto, es una amenaza [...] esto no es ningún reto, no hubo ningún bullying, ni nada por el estilo, lo que queremos es evidencia y justicia para la niña", dijo.

Pide celeridad en investigación

En ese sentido, el padre de la menor solicitó al Ministerio Público una amplia y rigurosa investigación para poder identificar a la brevedad, el motivo exacto por el cual su hija terminó perdiendo la vida.

"Le pido al Ministerio Público y también al Ministerio de Salud que nos apoyen, en el sentido de que se haga la investigación más rápido, y también lograr sacar a la niña de adentro (del hospital) [...] dicen que Fiscalización se va a hacer cargo, desde las 8:00 am me están diciendo eso y hasta ahora nada", sostuvo.