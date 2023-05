Jorge Yamamoto advierte sobre peligros de los "retos virales"

Jorge Yamamoto, psicólogo social y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se pronunció tras la lamentable de una escolar en Independencia, quien quedó con muerte cerebral tras presuntamente haber ingerido dos pastillas que le habría dado otra compañera, como parte de un reto viral.

En entrevista exclusiva para 24 Horas Mediodía, el especialista en la salud mental que muchos de estos retos que se viralizan gracias a las redes sociales pueden tener riesgos letales para los niños y adolescentes, quienes por su propia edad, suelen competir con sus compañeros sin medir las consecuencias.

"Las redes sociales multiplican potencialmente lo bueno, pero también lo malo, van a ir apareciendo una serie de retos, pero algunos tienen características que sintonizan más el cerebro de los niños y adolescentes, pero antes aparecía por un lado y no crecía, ahora vemos que aparece en México, Chile, y también en el Perú y así se da la presión de los padres, la competencia, la enorme multiplicación de las redes sociales, y tenemos estos efectos terribles", dijo.

Recomendaciones

En ese sentido, Yamamoto indicó que la constante comunicación entre padres e hijos es fundamental para prevenir que los menores arriesguen sus vidas en retos de alta peligrosidad.

"Esto no va a ocurrir con un niño o niña que tiene buena comunicación con sus padres, que los padres no le prohíban ver los retos sino que le expliquen que esto puede matarlos y no tiene sentido, (los niños) ni siquiera se van a sentir atraídos por eso", sostuvo.