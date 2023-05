Puno: dirigentes del Fenatep coordinan nuevas protestas contra el gobierno

Dirigentes y representantes de movimientos sociales se reunieron en la ciudad de Azángaro en la región Puno, para coordinar los detalles de lo que será la ‘Tercera toma de Lima’.

La denominada tercera ‘Toma de Lima’ estaría programada para la quincena de julio, mes de las fiestas patrias que, en vez de unir a los peruanos, podría ser una fecha de división.

“Sería a partir del 19 de julio, entonces nuestro objetivo es ese entonces, como le he manifestado, no podemos dejar nuestras muertas, así por así no podemos olvidarla, la sangre derramada tiene que de alguna manera ser juzgada”, dijo Reynaldo Villa Hermosa.

Alexander Pilco, supuesto representante del Sutep Regional Puno, confirmó la participación de su gremio en la movilización, sin embargo, este sujeto no pertenecería al Sutep sino al Fenatep Perú, sindicato creado por el expresidente Pedro Castillo.

ANUNCIAN PARO REGIONAL

Asimismo, se anunció un paro regional de 24 horas programado para el día de mañana 30 de mayo, donde comerciantes y representantes de empresarios temen que regrese la violencia.