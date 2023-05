Comas: extranjeros atacan a fiscalizadores con bates y sillas en intervención a presunto prostíbulo

Confuso incidente. Cinco agentes del Serenazgo y Fiscalización fueron agredidos durante una intervención en un local que presuntamente funcionaba como prostíbulo en Comas.

En imágenes captadas durante la trifulca, se ve cómo personas que estaban al interior del local arrojaron sillas de madera y propinaron golpes a los fiscalizadores. “Nosotros intentamos defender a la fiscalizadora cuando vimos que le habían arrebatado el celular y la estaban golpeando”, manifestó uno de los trabajadores municipales.

Según una de las fiscalizadoras el local en mención anteriormente ya había sido clausurado por infringir las normas, pero a pesar de ello siguió funcionando. En esta intervención el local fue sancionado con 400% de UIT. Además, se impuso una multa por desacato y resistencia a la fiscalización.