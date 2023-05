Callao: refuerzan seguridad en colegio tras alerta de ataque de supuesto alumno

Personal de la Policía llegó hasta las instalaciones de la Institución Educativa Pública “Dora Mayer”, ubicada en Bellavista, Callao, con la finalidad de resguardar la seguridad de los más de 2 mil alumnos del nivel primario y secundario, esto luego de que un supuesto alumno realizara una publicación en Facebook donde advierte que este lunes, 29 de mayo, lastimaría a sus compañeros y profesores.

Los efectivos policiales realizaron la revisión de las pertenencias de los alumnos para evitar que la persona que hizo la publicación amenazante se infiltre y logre ingresar algún objeto que atente contra la vida de los estudiantes.

Los padres de familia también llegaron muy preocupados a las instalaciones del colegio, para asegurar que sus menores hijos lleguen bien a las aulas. Sin embargo, mostraron su molestia, puesto que en una de las puertas de ingreso no estarían realizando la revisión de las mochilas.

“Estoy muy preocupada porque tengo dos hijas y en la puerta de ingreso no están revisando las mochilas, pregunté a la señora encargada y me dijeron que eso lo hacen en el salón. En la puerta de ingreso principal no revisan a nadie por ahí ingresan adolescentes”, señaló una madre de familia.

Otra de las preocupaciones de los padres de familia es sobre la prescindencia policial, pues indicaron que los efectivos solo estarán en la hora de ingreso y salida de los escolares, más no permanecerán en el transcurso del día.