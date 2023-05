Lince: capturan y golpean a ladrón que robó bicicleta en avenida Arequipa

Un delincuente fue capturado en plena avenida Arequipa cuando intentaba huir con una bicicleta que minutos antes había robado de un taller mecánico ubicado en la calle Bartolomé Herrera en Lince.

El dueño de la bicicleta fue detrás del ladrón y, con la ayuda de vecinos y transeúntes, pudo reducirlo a golpes para luego recuperar su vehículo que está valorizado en aproximadamente 1200 soles.

"Comencé a gritar y todos me ayudaron. Este delincuente no sabe todo lo que cuesta tener una bicicleta y yo brindo servicio de mantenimiento. No es mío, es la bicicleta de un cliente", señaló la víctima.

ACABÓ EN LA COMISARÍA DE PETIT THOUARS

Este ciudadano acudió a la Comisaría de Petit Thouars para poner la denuncia. En tanto, el sujeto fue conducido a esta dependencia policial y se investiga si está inmerso en otros robos similares en la zona.