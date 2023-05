"Princesita Mily": Entierran sus restos en el Parque del Recuerdo

Los restos de la cantante peruana Milagros Soto, más conocida en el mundo artístico como "Princesita Mily", fueron enterrados este jueves 25 de mayo en el Parque del Recuerdo, ubicado en el distrito de Puente Piedra.

Hasta el lugar en mención llegaron familiares y amigos, y aquellos que compartieron escenario con ella, para darle el último adiós a quien alguna vez fue la voz principal de la agrupación de chicha, Pintura Roja.

Como se recuerda, la cantante de cumbia peruana falleció el pasado lunes 22 de mayo, tras batallar con una grave enfermedad que poco a poco fue deteriorando su salud. Al respecto, Sarai Mendívil, una de las hijas de la "Princesita Mily", indicó que su madre nunca quiso que en su hogar se hable de su delicado estado de salud, decisión que ellos respetaron hasta el último momento.

“Tenía un problema hepático (...). Ella no quería que se hable de su enfermedad, ni siquiera en la casa se mencionaba, porque decía: 'No hablemos de la enfermedad. Vamos a continuar como que no pasó nada'. Y nosotros respetamos eso, por eso no hemos dicho el nombre, pero tenía un problema hepático, páncreas e hígado, ya estaba muy avanzado. Los doctores nos decían que el problema lo tenía desde hace 20 años sin saberlo", dijo en entrevista para "Préndete".

Protegerán su legado

La ministra de Cultura (Mincul), Leslie Urteaga, lamentó el deceso de la cantante y aseguró que desde su cartera se encargarán de preservar el legado cultural de Milagros Soto y el impacto que tuvo en la sociedad peruana.