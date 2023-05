Chorrillos: caen extranjeros involucrados en mafias de cobro de cupos

En la Depincri de Chorrillos, comisaría de Mateo Pumacahua, se detuvo a dos sujetos de nacionalidad colombiana que conformaban una banda llamada “los cafeteros de Money Express”, quienes participaban del cobro de los prestamos ‘gota a gota’ y cupos, según denunció un comerciante. Estos sujetos se encuentran de manera legal en el país, pues han mostrado un carnet de extranjería, señaló el coronel Barboza, jefe de la DivPol 2.

Sin embargo, fueron intervenidos gracias a una denuncia de un comerciante que indicó que eran obligados a pagar cupos, motivo por el cual los policías realizaron los operativos respectivos hasta dar con la detención de estos sujetos que fueron identificados como Johan Sebastián Aragón Vásquez (23) y Marco Antonio Zapata Aguirre (25).

Estos sujetos llevaban una tarjeta de control o registro de los cupos que realizan. Además, pertenecerían a una banda que prestan dinero y, por lo general, piden más dinero a cambio del acordado inicialmente, extorsionando a las personas, pero esto es parte de la investigación. Según el denunciante, todos los comerciantes del mercado Túpac eran extorsionados.

¡CUIDADO CON LOS PRÉSTAMISTAS ‘GOTA A GOTA’!

La Policía recomendó a la población que no se dejen extorsionar y que confíen en la policía nacional. Situaciones difíciles la tenemos todos, no por eso nos vamos endeudar con personas que no conocemos, poniendo en tela de juicio nuestras vidas. Acudamos a entidades formales para realizar préstamos”, exhortó el coronel Barboza.