Mujer denuncia a mecánico por estafarla y quedarse de su auto

Una mujer denunció a un mecánico por estafarla con dinero para autopartes y haberse apropiado de su vehículo desde hace ya medio año. La víctima indicó que acudió con este sujeto por recomendación de uno de sus familiares.

En declaraciones para 24 Horas Edición Mediodía, la denunciante detalló que el sujeto le puso un sinfín de pretextos por los cuales no entregaba el auto que iba a arreglar, hasta que decidió entablar una demanda.

"Un día le entregué mi auto porque presentaba un desperfecto y se llevó mi auto para arreglarlo, y con excusas de que no encontraba repuesto [...] tenía que importar repuesto del extranjero, para ello me pidió 5 mil soles, los cuales le entregué [...] luego dijo que el repuesto estaba atorado en Aduanas y posteriormente que el repuesto tampoco le daba [...] después de 6 meses de paseo le pedí que me mostrara el auto [...] a lo cual se negó, me dio una dirección falsa de donde estaba el auto y ahí es donde me doy cuenta que había desaparecido mi carro", dijo.

Sujeto habría salido del país

La mujer indicó que tuvo una última conversación con el mecánico después de entablar la demanda, el sujeto le habría prometido que le devolvería su auto, sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho. Además, la mujer indicó que el sujeto habría salido del país.