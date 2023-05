Artistas extorsionados: jefe de la Dirincri pide no hacer sus casos mediáticos para no arriesgar sus vidas

Durante una campaña de concientización sobre los peligros de los préstamos “gota a gota" en Plaza San Martín, el director de la Dirincri, general Luis Flores, brindó algunos detalles sobre el caso que mantiene preocupados a comerciantes e incluso artistas.

El general Flores, reveló que los delincuentes del “gota a gota” no solamente buscan a sus potenciales víctimas a través de tarjetas y volantes, sino también por aplicativos que promocionan en redes sociales.

ARTISTAS EXTORSIONADOS

Sobre las denuncias que artistas de nuestra farándula como Milena Zárate, Deisy Araujo, Monique Pardo, han hecho públicas, instó a que no solo las realicen en redes sociales o a través de los medios de comunicación, sino que acudan a la Dirincri y presenten la denuncia.

“Hay muchas personas conocidas, influencers, artistas, hacen sus denuncias públicas y no muchos van a la Dirincri, yo he tenido que llamar a algunos artistas que han hecho su denuncia pública y les he pedido que se acerquen a la Dirincri”, exhortó el general.

En otro momento de la entrevista que concedió a 24 Horas, el jefe de la Dirincri solicitó a los artistas, no hacer mediáticas las situaciones de extorsión por las que atraviesan, “Pido que no se haga mediáticos los casos (de extorsión), para no arriesgar sus vidas”.

CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR

Esta campaña impulsada por la PNP, busca el acercamiento entre la policía y la ciudadanía. Si eres víctima de este tipo de extorsiones puedes comunicarte a la línea 1818. “Hasta la fecha se han reportado 220 denuncias en la línea 1818, en lo que va del año”, puntualizó.