Deysi Araujo denuncia ser víctima de extorsión: Criminales le exigen el pago de 50 mil soles

La bailarina e influencer Deysi Araujo se ha sumado a la lista de personajes famosos a nivel nacional que son víctimas de la extorsión. Ella denuncia que criminales le vienen exigiendo el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida ni la de su familia.

La bailarina llegó hasta la sede de la Dirincri al promediar las 11:00 am de este miércoles 24 de mayo, y dio declaraciones a la prensa, donde reveló que los facinerosos le dejaron una carta en la puerta de su vivienda exigiéndole que pague la fuerte suma de dinero.

"Ahorita me acaban de volver a escribir. Se meten con mi familia, se meten con mi hijo diciendo que cuide a mi familia [...] Ahorita no tengo palabras, me siento mal. No es fácil pasar por esta situación, yo soy madre soltera", dijo entre lágrimas.

¿Qué dice la carta?

"Hola Deysi, como bien sabes, ya sabrás como son las cosas en SJL. Queremos pedirte la suma de 50 mil soles, caso contrario, cuida a tu familia, que tengo ubicado a tu hijo y toma esta carta como consideración, ya que si no tenemos una respuesta, tendremos que proceder y créeme que las cosas serán distintas de hoy en adelante, empieza a valorar a tu familia y ve por la seguridad de ellos y suelta la plata, queremos la respuesta en 12 horas", se lee en la carta extorsiva.