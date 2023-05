Gobernador de Junín se reúne con funcionarios del MTC por nueva carretera central

El gobernador de Junín se presentó hoy a una reunión con el viceministro de Transportes en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en Breña que dio inicio en la mañana y que, según se informó en un primer momento, debía culminar aproximadamente a las 10:30 a.m.

Dicha reunión versaría sobre la situación de la construcción de la carretera central, sus avances y responda a algunos cuestionamientos de expertos como el del Colegio de Ingenieros que piden que la obra no empiece en Ramiro Prialé, o también el retraso de su inicio, pues se anunció el 2020 un convenio entre el gobierno de Perú y Francia para que haya apoyo en la construcción de la carretera.

Otro cuestionamiento es que, al parecer, esta nueva carretera no sería un tramo alterno a la carretera central, sino un tramo paralelo y no resolvería algunos de los problemas que tiene la carretera central en la actualidad. La inversión para esta megaconstrucción sería de 12 mil millones de dólares, pero aún no hay visos de un pronto inicio.

De acuerdo al contrato ‘gobierno a gobierno’ firmado con Francia, este país proporcionaría asistencia técnica para realizar esta obra a través de una oficina de Gestión de Proyectos (PMO), además, se había previsto que comenzara en la carretera Ramiro Prialé en Ate y llegara hasta la localidad de Pachachaca en la provincia de Huancayo, Junín.