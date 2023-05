Advierten posible aumento en precio de balón de gas por cierre de puertos

Debido a los oleajes anómalos reportados en el litoral peruano desde el pasado 13 de mayo, diversos puertos se han cerrado como medida de prevención en lo que duran dichos oleajes y para evitar accidentes y pérdidas humanas que lamentar.

No obstante, el cierre de puertos afectaría directamente al precio, no solamente de combustibles, si no también del balón de gas doméstico, según advirtieron algunos abastecedores en declaraciones para 24 Horas Mediodía.

"Ha sido prácticamente el viernes que nos han avisado que va a haber un desabastecimiento, entonces, ya nosotros tenemos también que elevar (los precios) [...] el aumento sería de 2 a 3 soles, ascendería a 57 soles (precio del balón)", manifestó un distribuidor.

Oleajes anómalos continuarán

Cabe precisar que esta mañana, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que los oleajes anómalos en el Callao continuarán durante los siguientes días, pese a que anteriormente se esperaba que duren hasta el miércoles 24.