Extorsionadores llaman a Monique Pardo en plena Comisaría y frente a policías

Tras recibir una serie de amenazas por parte de extorsionadores, Monique Pardo acudió a la Comisaría para poner la denuncia a fin de que la policía pueda identificar y capturar a los delincuentes que están detrás de estos amedrentamientos.

Cuando la reconocida artista estaba brindando su declaración, recibió la llamada de estos criminales, quienes le dieron como plazo máximo 24 horas para pagar la suma de mil soles con el objetivo de no atentar contra su vida.

“Recuerda que si no pagas hasta este domingo, vamos a volar tu casa con una granada. Aquí la policía no existe. Dame mil y no te hago nada”, se escucha decir al delincuente, quien le estaría pidiendo dinero a Monique Pardo desde hace una semana.

POLICÍA YA INICIÓ INVESTIGACIONES

Tras la denuncia interpuesta por Monique Pardo, la policía ya tiene en su poder el registro con todas las amenazas contra la artista y viene trabajando para identificar a los delincuentes que realizan estas amenazas.