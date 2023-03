Madre denuncia maltratos a su bebé en guardería del distrito de Chorrillos

Tracy Valcarcel (30) es la madre que denuncia que su bebé de un año y 10 meses de edad habría sido golpeado en la guardería ubicada en los Cedros del distrito de Chorrillos, en el último de su estadía. Según relata la madre su menor hijo presenta moretones en la cara, cabeza y cuerpo.

“El último viernes me comunicaron que mi hijo tenía marcas en la cara, pero no solo tenía marcas en la cara, sino también en la espalda y parte de la oreja. La guardería se llama “Mis pequeños angelitos””, señaló la madre del menor afectado.

Según agregó la madre, ya presentó la denuncia del caso después de reunirse con la propietaria de la guardería, quien le había señalado que investigará para saber que es lo que había pasado. Asimismo, La fiscalía del sector ha iniciado las investigaciones del caso y el pequeño ya pasó por el médico legista.

“La directora me dijo no saber qué es lo que ha pasado con mi menor hijo, y que investigará los hechos. También me señaló que han separado a los tutores responsables de la guardería” ,agregó la madre en declaraciones para 24 Horas edición medio día.

“Yo y me esposo hemos actuado de manera pasiva. Acepto que me diga que talvez se cayo o paso lago de lo más común en un menor, pero que me diga “no se” es inaceptable. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, acotó.