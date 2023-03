SJL: Joven desaparece tras salir de una discoteca y familia pide ayuda

Más de 2 semanas llevaría desaparecido, Gabriel Estrella Amro, un joven de 33 años que salió desde su vivienda en San Juan de Lurigancho, con dirección a una discoteca en Ate Vitarte, y nunca más volvió.

“Salió a las 9 de la noche hacia la casa de su mejor amigo, estuvieron tomando como una reunión normal, pero después deciden ir a una discoteca, estuvieron ahí hasta las 5:00 am y luego de eso el amigo se fue, mi hermano se quedó en la discoteca”, señaló la hermana del joven desaparecido.

PONEN LA DENUNCIA PERO NO RECIBEN APOYO

Asimismo, en las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la discoteca, se puede observar como Gabriel Estrella Amro sale del local acompañado de 2 sujetos, los cuales, las hermanas del desaparecido niegan conocer.

“Los videos están en manos de la policía pero hasta el día de hoy no hacen nada, dicen que van a esperar los videos de las cámaras de afuera, a ver si subieron un taxi, y no me dicen más”, finalizó.