Punta Hermosa: huaico deja a padre de familia sin su herramienta de trabajo

En Punta Hermosa aún siguen apareciendo historias tras los fuertes huaicos que ingresaron causando destrozos en todo el balneario y sus alrededores. Uno de los afectados fue un joven que intentó salvar su mototaxi del fuerte huaico.

Pese a sus intentos por evitar perder su herramienta, la fuerza de la naturaleza pudo más y terminó por llevarse el vehículo. “El motor se llenó de barro y ya es en vano arreglarlo, tengo que comprar un motor nuevo”, dijo el joven de nombre Brian.

Según contó, dejó la moto estacionada en una calle para ayudar a los vecinos a colocar más costales, pero el huaico ingresó y nada pudo cambiar su trayecto. “Me agarró el huaico, me arrastró hasta dos esquinas. Me agarré del poste para que no me siga arrastrando”, relató, pues no pudo rescatarla y solo atinó a salvarse a sí mismo.

Lamentablemente, este mototaxi solo tenía un mes de uso, estaba casi nueva. “Las motos están S/4,500, para arreglarla es 2,800 soles mínimo, pero ahora no cuento con ese dinero”, aseguró y también requiere atención médica pues terminó con múltiples contusiones.

PIDE AYUDA

Brian no tiene los ingresos suficientes para reparar su herramienta de trabajo, por lo que pide ayuda. Para los que deseen ayudar a este joven padre de familia, puede contactarse al 902820827.

Pero eso no es lo único que afectó los dos huaicos que azotaron Punta Hermosa, hay otro posible riesgo pues una vivienda ubicada frente a la playa norte está cada vez más cerca al filo del barranco y a punto de caerse. Por ahora la vivienda está deshabitada hasta que la situación en esta zona del país se estabilice.