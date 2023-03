Río Chillón vuelve a crecer y deja más damnificados en Comas tras huaico en Canta

La corriente del rio Chillón sigue devorando más viviendas en la zona de Puente Piedra y Comas. Esta vez, la crecida del caudal a causa de los huaicos en santa rosa de Quives- Canta provocó que más familias resultaran damnificadas.

Desde el asentamiento humano Ribera Malecón de Chillón en Puente Piedra el suelo comenzó a desprenderse. En Comas el escenario empeoró mientras los minutos pasaban.

Varias familias aún permanecen en este lugar, que ya ha sido considerado de alto riesgo, porque no han podido ser empadronados y no tienen donde pasar la noche. los vecinos de ambos distritos piden apoyo de víveres y el rápido accionar de los alcaldes para que la tierra no siga cediendo.

Como se recuerda, durante la madrugada de este domingo se registró un peligroso huaico en el distrito de Santa Rosa de Quives, tras la activación de la quebrada Arahuay. Ello generó terror en los residentes de la zona, quienes aseguran haberlo perdido.